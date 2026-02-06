顧客の自宅から現金を奪い放火した罪などに問われている、野村証券の元社員の男は初公判で殺意を否認しました。野村証券の元社員・梶原優星被告（30）は2024年7月広島市西区の住宅で、顧客だった80代の女性に睡眠薬を服用させ昏睡（こんすい）状態にしたうえ、現金約1800万円を奪い、放火した罪に問われています。6日の初公判で梶原被告は現金を盗んだことと、証拠隠滅のために放火したことを認めた一方、「殺害しようとしていませ