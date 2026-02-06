かどや製油がマドを開けて急伸。４連騰で昨年来高値を連日で更新している。同社は５日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２．０％増の３０４億９９００万円、最終利益は同２２．６％増の２５億４４００万円となった。大幅増益で、営業・経常・最終利益は通期の計画を上回って着地している。加えて、配当方針の見直しに伴い今期の期末一括配当予想を従来の見通し