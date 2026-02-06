デジタル化が進み、AIが進化を続け、理系の素養が必須となった現代、幼い頃から算数の力を高めておくのは大切だ。親として幼い我が子に何ができるだろうか。国内のみならず海外メディアも取材に訪れる「東京いずみ幼稚園」（東京都足立区）の小泉敏男園長が、自身も家庭で実践していた算数教育を紹介する。著書『最高の育て方事典』から抜粋してお贈りしよう。大量の1円玉でお小遣いをあげた日息子が5歳のとき、私はこんな方法で「