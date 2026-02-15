お札に「告発文です」や「助けてください」などの文章が書いてあると、驚いてしまいますよね。 政治的な文章や何かの訴えがスタンプされていることもあり、このまま使って良いの？ と悩んでしまうのではないでしょうか。そもそも、お札に何か文字を書くのは違法なのでしょうか？ 本記事では、お札に落書きすることは違法になるのかどうか、文字が書かれたお札を手にした場合の対処法について解説します。 お札の