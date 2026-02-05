記者会見する中国外務省の林剣副報道局長＝5日、北京（共同）【北京共同】中国外務省の林剣副報道局長は5日の記者会見で、米国とロシアの核軍縮合意、新戦略兵器削減条約（新START）が失効したことについて「遺憾」の意を表明し、米国に対しロシアとの対話を早期に再開するよう呼びかけた。一方で、中国の核戦力は米ロと同じレベルには全くないとして「現段階で核軍縮交渉には参加しない」と強調。トランプ米大統領が中国も交