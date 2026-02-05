パナマ運河の港を航行する貨物船＝2025年3月、パナマ市（AP＝共同）【サンパウロ、香港共同】米ブルームバーグ通信は5日、パナマ最高裁が香港系企業によるパナマ運河両端の港の運営契約を無効とする判決を出したことを受け、中国が報復としてパナマでの新規事業を巡る協議を停止するよう国有企業に求めていると報じた。パナマ政府は4日、中国政府がパナマ側の対応を批判したことへの反論を公表しており、両国の関係悪化に発展し