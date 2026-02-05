既婚者は「配偶者が浮気・不倫をしている可能性」を、どの程度感じているものなのでしょうか。既婚者向けマッチングサイト『ヒールメイト（Healmate）』を運営するレゾンデートル株式会社（東京都新宿区）が実施した「セックスレス“じゃない”夫婦の実態調査」によると、半数以上が「全く疑っていない」と回答したことがわかりました。では、浮気・不倫に積極的な既婚者はどのくらいいるのでしょうか。【調査結果を見る】既婚者