江西省南昌県浹渓村でバス停に到着した野菜農家専用直行バス。（５月９日撮影、南昌＝新華社記者／万象）【新華社南昌6月5日】中国江西省南昌県向塘鎮の浹渓村にあるバス停では午前5時になると、農家の人たち数十人が籠を肩に担ぎ、市街地に向かう「菜農専線」（野菜農家専用直行バス）の始発を待っている。そのうちの一人、江長花（こう・ちょうか）さんは、野菜の鮮度を保つため、毎日午前3時に畑に出て収穫と運搬の準備を行