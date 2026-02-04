【フラワーミッフィー】さくらがテーマの期間限定ドリンク2種登場！
オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」がお届けするドリンクスタンド「フラワーミッフィー ジュースガーデン」では、2026年2月6日（金）より、期間限定のドリンクメニュー「フラワーミッフィー さくらグリーンミルクティー」と「フラワーミッフィー さくらグリーンティー」を提供する。
＞＞＞ミッフィーとさくらの可愛いドリンクをチェック！（写真4点）
1955年にオランダの絵本作家ディック・ブルーナによって誕生したミッフィー（オランダ語では ”ナインチェ” ）は、好奇心旺盛で優しいウサギの女の子。シンプルなシルエットにドットの目とバッテンの口が印象的で、子どもたちの日常の小さな冒険を通して、世代を超えて愛され続けている。
フラワーミッフィー ジュースガーデンでは、ミッフィーとお花をテーマに四季の変化を感じていただけるドリンクを提供している。
2026年2月6日（金）からは、春の訪れを告げるお花「さくら」をテーマにした期間限定ドリンク「フラワーミッフィー さくらグリーンミルクティー」と「フラワーミッフィー さくらグリーンティー」を販売。
豊かな抹茶の香りを楽しめる冷たいドリンク「フラワーミッフィー さくらグリーンミルクティー」と、乾燥させた桜花と桜葉、緑茶をベースに桜のシロップの甘さが広がるあたたかいドリンク「フラワーミッフィー さくらグリーンティー」には、さくら風味のわらびもちが入っている。ドリンク上部には、淡いピンク色のストロベリーホイップとミッフィーもなかをあしらっている。
ぽかぽかした春の陽気を感じるような、フラワーミッフィー ジュースガーデンの期間限定ドリンクを楽しんでほしい。
Illustrations Dick Bruna （C） copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com
