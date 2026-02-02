キッコーマンソイフーズが、子ども向け豆乳飲料「豆乳キッズ ほんのりあまいミルク風味」を3月23日に発売を開始します。同社が子ども向けの豆乳飲料を発売するのは初めて。【写真】ヤバイ！ピカチュウがかわいすぎる！パッケージをもっと！キッコーマンソイフーズが独自の調査をしたところ、多くの子育て世代の保護者は、子どもに「栄養価の高いものを与えたい」「体づくりのために、タンパク質をしっかりとらせたい」と考