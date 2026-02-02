『しろたん』の期間限定ポップアップストア「しろたんふんわりストア」が、JR大宮駅2F東西連絡通路にて、2026年2月5日（木）から2月15日（日）まで開催される。＞＞＞しろたん桜シリーズをチェック！（写真4点）『しろたん』は、クリエイティブヨーコの理念である「なごみ・いやし・はげまし・ふれあい」を体現する ”たてごとアザラシ” をモデルとしたオリジナルキャラクター。1999年の誕生以来、やわらかな手触りの抱きぐるみ・