今回は、イケメン社員がぶりっこ女子社員を黙らせたエピソードを紹介します。仕事のやる気ゼロの女子社員に…「新入社員のぶりっこ女子・Sさんの指導係になった私。Sさんは仕事のやる気ゼロで、男性社員とおしゃべりしてばかり。ただ会社のお偉いさんたちはSさんに甘く、そのせいかSさんも調子に乗って、さらに仕事をしないという悪循環です。そんな中、潮田さんという仕事ができるイケメン社員だけは、Sさんに対し塩対応で、毅然