採用は完全な「売りて市場」であり地方企業が人材争奪戦を勝ち抜くには、候補者本人だけでなく家族や生活まで含めて“本気で口説きにいく覚悟”が不可欠な時代になっています。本記事では、地方企業の採用戦略の変化と、転職希望者が意識すべきことについて、サーチ・ビジネス（ヘッドハンティング）の先駆者である東京エグゼクティブ・サーチ（TESCO）代表取締役社長・福留拓人氏が解説します。地方企業の「強烈な採用」が始まっ