帝京が16年ぶりにセンバツ出場を決めた(C)産経新聞社3月19日に開幕する第98回選抜高等学校野球大会の出場32校が、1月30日に発表された。21世紀枠は初出場の高知農（高知）と、75年ぶりとなる長崎西（長崎）の2校を選出。一般枠では、明治神宮大会を制した九州国際大付（福岡）、同準優勝の神戸国際大付（兵庫）、東北大会優勝の花巻東（岩手）などが選ばれている。 【関連記事】「なぜウチじゃないんだ」選出基準あいまいすぎ！