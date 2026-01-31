センバツ出場32校が決定 帝京が16年ぶりの帰還、新潟県勢が初の快挙 迫る球春にファンも興奮「ハイレベルな野球が見られそう」
帝京が16年ぶりにセンバツ出場を決めた(C)産経新聞社
3月19日に開幕する第98回選抜高等学校野球大会の出場32校が、1月30日に発表された。21世紀枠は初出場の高知農（高知）と、75年ぶりとなる長崎西（長崎）の2校を選出。一般枠では、明治神宮大会を制した九州国際大付（福岡）、同準優勝の神戸国際大付（兵庫）、東北大会優勝の花巻東（岩手）などが選ばれている。
春夏3度の全国優勝を誇る帝京（東京）が16年ぶり15度目の出場を決めた。昨年優勝の横浜（神奈川）も選出されており、沖縄尚学(沖縄)は昨年夏に続いての大会制覇に挑む。
また、昨年は98年ぶりに“大阪勢出場なし”となった近畿地区では、大阪桐蔭（大阪）が2年ぶりの出場。同地区からは他にも、神戸国際大付（兵庫）、智弁学園（奈良）なども選出されている。
北信越地区では帝京長岡（新潟）、日本文理（新潟）の2校が選ばれた。同県から2校出場は2011年の日本文理、佐渡以来14年ぶり。一般枠で新潟から複数校が同時に選ばれるのは史上初めて。
最多出場校は、中京大中京（愛知）の33回。帝京長岡と21世紀枠の高知農の2校が初出場となる。
出場32校が決定すると、高校野球ファンもSNS上にそれぞれの思いを投稿。「春のセンバツ出場校が決まったか〜 春が近づいてきたなって感じがする」「パッと見た感じ甲子園常連校が多い気がする…。ハイレベルな野球が見られそう」と出場校が決まった胸の高鳴りを表現するコメントの他、特定の学校に向けても、様々な声が飛んでいる。「横浜高校きたー センバツ出場 よかったよかった また応援しに行きます！」「帝京高校、春のセンバツ出場決定おめでとうございます」「センバツの北信越の2枠を新潟県勢で埋める日が来るとは思わんかったよマジで」など、数多くの喜びや応援が上がっている。
組み合わせ抽選会は3月6日に出場校の主将が出席して行われる。大会は3月19日から13日間（準々決勝、準決勝翌日の休養日を含む）に渡って、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で開催される。
センバツ出場校は下記の通り。
【北海道】
北照／北海道（13年ぶり6回目）
【東北】
八戸学院光星／青森（2年ぶり12回目）
花巻東／岩手（2年連続6回目）
東北／宮城（3年ぶり21回目）
【関東・東京】
佐野日大／栃木（12年ぶり5回目）
花咲徳栄／埼玉（6年ぶり6回目）
山梨学院／山梨（5年連続9回目）
専大松戸／千葉（3年ぶり3回目）
帝京／東京（16年ぶり15回目）
横浜／神奈川（2年連続18回目）
【北信越】
帝京長岡／新潟（初出場）
日本文理／新潟（12年ぶり6回目）
【東海】
中京大中京／愛知（5年ぶり33回目）
大垣日大／岐阜（2年連続7回目）
三重／三重（8年ぶり14回目）
【近畿】
近江／滋賀（2年ぶり8回目）
滋賀学園／滋賀（2年連続4回目）
智弁学園／奈良（5年ぶり15回目）
大阪桐蔭／大阪（2年ぶり16回目）
神戸国際大付／兵庫（5年ぶり6回目）
東洋大姫路／兵庫（2年連続10回目）
【中国】
崇徳／広島（33年ぶり4回目）
高川学園／山口（42年ぶり2回目）
【四国】
英明／香川（3年ぶり4回目）
阿南光／徳島（2年ぶり3回目）
【九州】
九州国際大付／福岡（4年ぶり4回目）
長崎日大／長崎（3年ぶり5回目）
熊本工／熊本（9年ぶり22回目）
神村学園／鹿児島（2年ぶり7回目）
沖縄尚学／沖縄（2年連続9回目）
【21世紀枠】
長崎西／長崎（75年ぶり2回目）
高知農／高知（初出場）