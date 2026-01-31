センバツ出場32校が決定　帝京が16年ぶりの帰還、新潟県勢が初の快挙　迫る球春にファンも興奮「ハイレベルな野球が見られそう」

帝京が16年ぶりにセンバツ出場を決めた(C)産経新聞社

3月19日に開幕する第98回選抜高等学校野球大会の出場32校が、1月30日に発表された。21世紀枠は初出場の高知農（高知）と、75年ぶりとなる長崎西（長崎）の2校を選出。一般枠では、明治神宮大会を制した九州国際大付（福岡）、同準優勝の神戸国際大付（兵庫）、東北大会優勝の花巻東（岩手）などが選ばれている。

春夏3度の全国優勝を誇る帝京（東京）が16年ぶり15度目の出場を決めた。昨年優勝の横浜（神奈川）も選出されており、沖縄尚学(沖縄)は昨年夏に続いての大会制覇に挑む。

また、昨年は98年ぶりに“大阪勢出場なし”となった近畿地区では、大阪桐蔭（大阪）が2年ぶりの出場。同地区からは他にも、神戸国際大付（兵庫）、智弁学園（奈良）なども選出されている。

北信越地区では帝京長岡（新潟）、日本文理（新潟）の2校が選ばれた。同県から2校出場は2011年の日本文理、佐渡以来14年ぶり。一般枠で新潟から複数校が同時に選ばれるのは史上初めて。

最多出場校は、中京大中京（愛知）の33回。帝京長岡と21世紀枠の高知農の2校が初出場となる。

出場32校が決定すると、高校野球ファンもSNS上にそれぞれの思いを投稿。「春のセンバツ出場校が決まったか〜 春が近づいてきたなって感じがする」「パッと見た感じ甲子園常連校が多い気がする…。ハイレベルな野球が見られそう」と出場校が決まった胸の高鳴りを表現するコメントの他、特定の学校に向けても、様々な声が飛んでいる。「横浜高校きたー センバツ出場 よかったよかった また応援しに行きます！」「帝京高校、春のセンバツ出場決定おめでとうございます」「センバツの北信越の2枠を新潟県勢で埋める日が来るとは思わんかったよマジで」など、数多くの喜びや応援が上がっている。