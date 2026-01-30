チャンネル登録者550万人を誇る料理研究家・リュウジ氏が、1月28日に自身身のXを更新。食品添加物をめぐる投稿に対し、苦言を呈し、議論となっている。「この日、リュウジ氏は一般ユーザーのポストを引用。そこには《添加物の怖さは味覚が壊れてしまうこと》と切り出し、オーガニックレストランを経営していた頃、無添加の野菜料理を食べられず、ストレート果汁ジュースを『甘くない』と感じていた親子の客がいたという体験談が