モデルで女優の長谷川ミラが３０日、一般男性と結婚したことを発表した。長谷川は「私事ではございますが、このたび結婚することになりましたので、ご報告いたします」とコメントを発表。「彼と出会い、時間を重ねる中で、安心できるだけでなく、新しいことにも前向きに挑戦できる関係性だと感じるようになりました。自分の歩んできた道の延長線上で、人生を共に考えられる存在だと思えたことに、心から感謝しています」と報告