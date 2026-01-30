ミラノ・コルティナ冬季五輪にも出場するスピードスケート・ショートトラック女子韓国代表のキム・ギルリが、競技場の外で見せた自然体の姿が注目を集めている。【写真】「世界で最も艶っぽい」五輪美女アスリートキム・ギルリは最近、インスタグラムを更新。「試合前には何も考えない。ただ自分だけに集中する」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。（写真＝キム・ギルリInstagram）公開された写真には、ロング丈のダウ