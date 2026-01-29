女優の内田有紀が、所属していた大手芸能事務所を退所。新たな会社「10BEANS（テンビーンズ）」に所属したことが同社の公式サイトで発表された。同社はこれまで業務委託として内田に携わってきた。 内田は元日、スポーツ紙「スポーツ報知」(報知新聞社)で、2025年いっぱいで長年所属した事務所を退所し、独立すると報じられた。独立後の動向が注視されていたが、マネジャー兼パートナーの元