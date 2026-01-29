第51回衆議院議員選挙に中道改革連合から立候補している米山隆一氏が29日にX（旧Twitter）で、問題となっている除雪動画に対し、「程度問題」とコメント。批判に対し「視野狭い」などとポストしたものの、その後削除した。 問題となっているのは、米山氏が28日までにXに投稿した、「街頭演説前に、除雪です」という動画付きのポスト。動画では、路肩に積まれた雪を米山氏がシャベルで崩し、道路上に捨てる様子が映されていた。