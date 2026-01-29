正直言ってあまりパッとしなかった1月19日の高市早苗首相会見。彼女の話す内容を聞いて、解散理由に納得した国民がどれほどいるのか。20年前の小泉郵政解散の熱気とはほど遠い、「高市劇場」の内実を専門家が語る。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相以前と比較すると「まるで別人」「過去の解散総選挙を振り返っても、大義なんてあったためしはほとんどありません。例えば2014年時は『増税延期解散』、17