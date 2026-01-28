装いを軽快に導き、攻めた色もなじませる高い調整力。そんな安心感のある白は、装いの空気を変えるときにあるといい、万能薬のような存在。そんな冬の白の有効性と実例をひとまとめにおさらいする、余白のない取扱説明書。1.冬にこそいい「白の軽やかさ」重衣料の野暮ったさを清く見せる、白だけが持ち合わせる清涼感。夏より力を発揮する、冬に似合った爽やかさの活用方法。力を抜くことを許してくれるざっくりニットとフレアスカ