冬のオシャレで失敗しない「白の可愛い使い方」迷ったときの実例集
装いを軽快に導き、攻めた色もなじませる高い調整力。そんな安心感のある白は、装いの空気を変えるときにあるといい、万能薬のような存在。そんな冬の白の有効性と実例をひとまとめにおさらいする、余白のない取扱説明書。1.
冬にこそいい「白の軽やかさ」
重衣料の野暮ったさを清く見せる、白だけが持ち合わせる清涼感。夏より力を発揮する、冬に似合った爽やかさの活用方法。
力を抜くことを許してくれる
ざっくりニットとフレアスカートのルーズ×ルーズな組み合わせにも、最低限の清潔感を保ってくれる白の効能。余白のある白ニットと淡白な白シャツのレイヤードもずるっとしたシルエットを間のびさせないテクニック。
白に塗り替えて「よりよく見える」
普段は黒やベージュを手にとりがちなアイテムを白で更新。新鮮みに加えて品までそなわる、都合のよさがなにより魅力。
コーディネート不要で「ラクにスマート」
3.
オールインワンをホワイトに更新。全身白のパンツスタイルも、適度な余白を保つサイズ感を意識すれば肩ひじ張らないきちんと感に着地。中に着こんでも難なくまとまる、使いやすいノーカラーが魅力。
クリーンな白だから手が届く「あどけないムード」
デザインのなつかしさがもつアクをそいで、ライトな雰囲気で装えるのも白ならでは。あくまで大人っぽく、幼くなりすぎない成功例を厳選。
愛くるしい柄は大人の味つけで
かつては毎日着ていたようなハート柄のチャンキーニットも白がいちばん似合うはず。Iラインのレザースカートで余分な甘さをカットすると、いまに似合うなつかしさに着地。
（ちぐはぐしない明白な答え）
