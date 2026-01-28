ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 中国大使館Xが友好的な投稿「日本の皆さんの温かい心遣いに感謝」驚… 中国大使館 デイリースポーツ 中国大使館Xが友好的な投稿「日本の皆さんの温かい心遣いに感謝」驚きの声 2026年1月28日 18時51分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京の「中華人民共和国駐日本国大使館」が、27日付けでXを更新した 上野動物園のパンダ2匹が中国へ帰国することを受け、日本への感謝を表明 久しぶりの友好的な投稿に「普段のポストとは真逆」など驚きの声が上がった 記事を読む おすすめ記事 サッカー中国監督が日本に脱帽「気分がよくない」 0-4完敗、母国メディア「極めて大きな差」 2026年1月25日 11時33分 中国料理 神戸壺中天｜2月限定「おすすめアラカルト」発売 2026年1月27日 16時0分 梶本一花が最優秀選手 日本水連表彰式 2026年1月26日 20時37分 【西武】ドラフト1位ルーキー小島大河選手インタビュー 「自分の持ち味はバッティング」 2026年1月28日 16時27分 大相撲千秋楽、中継に映った異例の振る舞い 「カッコよすぎる」「謙虚だし好感」 安青錦に称賛 2026年1月26日 4時43分