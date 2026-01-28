人気シェフ・鳥羽周作氏が２７日、Ｘを更新し、腰を骨折し、入院していることを公表した。鳥羽シェフは「先日フットサルをしている時に腰の骨折という怪我をしてしまいました。全て自分の管理不足が原因です」と投稿。「現在は病院に入院をしていてベッドの上で生活しています」という現状も報告した。当然レストランの厨房にも立てず「お客様を始め、お仕事関係の皆様にもご迷惑をおかけして大変申し訳御座いません」と謝罪