コンビニチェーン『セブン‐イレブン』から”しあわせ食感”のスイーツが登場した。2026年1月20日から順次販売を始めたのは、「クワトロチョコエクレア」や「雲どら つぶあん＆ホイップ」などの新作スイーツ9品と、パッケージを刷新した4品。食感や製法にもこだわった新商品とは、いったいどんな味わいなのか。食感にこだわった新しいスイーツ今回登場するスイーツは”しあわせ食感”をテーマに開発された。「口に入れたときに『と