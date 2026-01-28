今回は、妻の流産を知った夫が喜んだ、最低な理由についてのエピソードを紹介します。自分が最低なことは、よく分かってるけど…「ある日、妻から『私の赤ちゃん亡くなったの……』と言われました。ようは流産したってことですが、正直それを聞いてうれしかったです。というのも俺は職場の後輩女子と再婚したくて、妻とは離婚したいと思っていたからです。ただ子供がいたら、離婚もできないですよね。だから正直ほっとしました。自