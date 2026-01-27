1月26日、タレントの石原良純が朝の情報番組『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系、以下『モーニングショー』）に出演した。番組内で“声の異変”が見受けられ、視聴者から心配されている。番組の月曜コメンテーターとして出演している石原。番組冒頭、2場所連続2度めの優勝を果たした大関・安青錦の話題が取り上げられたのだが……。「3月場所での優勝にも期待がかかることが説明されると、石原さんは『大関で2場所、