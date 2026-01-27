「BCNランキング」2026年1月12日〜18日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位乾電池式モバイルバッテリーBH-BZ40K（パナソニック）2位Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ブラックA1653N11（Anker）3位Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラックA1388N11（Anker）4位Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ホワイトA1653N21（Anke