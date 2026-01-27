「乾電池式モバイルバッテリー」連続首位！ モバイルバッテリー人気ランキングTOP10 2026/1/27
「BCNランキング」2026年1月12日〜18日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 乾電池式モバイルバッテリー
BH-BZ40K（パナソニック）
2位 Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ブラック
A1653N11（Anker）
3位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック
A1388N11（Anker）
4位 Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ホワイト
A1653N21（Anker）
5位 MagGo Power Bank (10000mAh Slim) ブラック
A1664N11（Anker）
6位 PowerCore 10000 PD 25W
A1246N11（Anker）
7位 薄型コンパクトモバイルバッテリー (5000mAh/3A/CX1+AX1) ホワイト
DE-C45-5000WH（エレコム）
8位 超コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/3A/USB Type-CX1) ダークグレー
DE-C48-5000DGY（エレコム）
9位 USB Type-C対応モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CE10000WH（マクセル）
10位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ホワイト
A1388N21（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
