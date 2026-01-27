【ローソン：盛りすぎチャレンジ】 1月27日～ 4週間連続開催 ローソンは、「盛りすぎチャレンジ」を本日1月27日より4週間連続で開催する。 各商品の価格を据え置きつつ増量する「盛りすぎチャレンジ」が本日よりスタートした。今回で7度目の開催となるキャンペーンで、本日1月27日より開始される第1週目は7品目が増量される。 対象商品としてはポテトサ