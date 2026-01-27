ローソンの「盛りすぎチャレンジ」が本日より開始！ ハッピーターンも50%増量
【ローソン：盛りすぎチャレンジ】 1月27日～ 4週間連続開催
ローソンは、「盛りすぎチャレンジ」を本日1月27日より4週間連続で開催する。
各商品の価格を据え置きつつ増量する「盛りすぎチャレンジ」が本日よりスタートした。今回で7度目の開催となるキャンペーンで、本日1月27日より開始される第1週目は7品目が増量される。
対象商品としてはポテトサラダを約50%増量した「盛りすぎ！ポテトたまごサンド」や、総重量が約50%増えた「盛りすぎ！高菜明太おにぎり」、同じく約50%増量された「ハッピーターン 50％増量 119g」などが店頭で販売される。週ごとに商品のラインナップが切り替わる形で、2月2日より新たな増量商品が登場する予定。
盛りすぎチャレンジ1週目スタートです！- ローソン (@akiko_lawson) January 26, 2026
動画をタップすると何かが起こるそうです(^^)
