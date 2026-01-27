記事のポイントコーチは感情と自己表現を軸にZ世代を取り込み、売上21％増と過去最高業績を達成した。Z世代をミューズに据えた一貫したストーリーテリングが、世界共通で通用するブランド価値を生んだ。D2Cが9割でも実店舗や体験施策を重視し、定価購入と長期的な関係構築を実現している。コーチ（Coach）のCEOであるトッド・カーン氏がブランドについて語るとき、彼は製品の話からはじめることはほとんどない。彼にとってブランド