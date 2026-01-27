ミニバン×セダン

日本自動車大学校（NATS）は、2026年1月9日から1月11日にかけて幕張メッセで開催された東京オートサロン2026において、トヨタ「ヴェルファイア」をモチーフにしたカスタムカーを出展しました。

千葉県成田市にキャンパスを構えるNATSは、自動車整備科やカスタマイズ科などを擁する専門学校であり、毎年開催される東京オートサロンへの出展は恒例行事となっています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「ヴェルファイア“セダン”」!?です！ 画像で見る！（59枚）

NATSの学生たちが授業の一環として企画から製作までを手掛けるカスタムカーは、その自由な発想と高い技術力から毎年大きな注目を集めています。

今回展示された「ヴェルファイア セダン」は、その名のとおり、トヨタの高級ミニバンである「ヴェルファイア」のフロントマスクをもったセダンです。

全高が1500mm以下のセダンに対し、1900mmを超えるミニバンの顔を移植するということは、非常に難易度が高いカスタムであることは言うまでもありません。

特に、分厚いグリルを持つヴェルファイアのフロントマスクを、ベースとなったボンネットの低いレクサス「LS460」に収めるには、ボディラインの大幅な見直しが必要となります。

一方、完成した車両のエクステリアを見ると、ブラックに塗装されたボディは重厚な輝きを放っており、LS460特有の伸びやかなシルエットと、ヴェルファイアの押し出し感の強いフロントマスクが見事に調和しています。

また、全幅を拡大するオーバーフェンダー化によって、ボディ全体の迫力がさらに増しています。

足元には大径のアルミホイールが装着され、極限まで車高を下げるローダウン加工が施されており、いわゆる「VIPカー」のような威厳あるスタイルとなっています。

インテリアに関しても、既製品を装着するだけでなく学生自身の手による加工が施されており、高級感のある素材によってエクステリアのイメージに負けない豪華な空間が広がっています。

この車両の製作を担当した学生は、製作のポイントや苦労、そして完成した際の心境について、次のように話します。

「ヴェルファイア セダンは、フロントリアのオーバーフェンダー化、バンパーの短縮加工、両フェンダー、ボンネットの延長加工など、さまざまな点に手を加えています。

特にこだわったのがインテリアで、自分たちで塗装したり縫ったりしました。

一人での作業となると途方もない時間がかかりますが、メンバーと手分けすることで手際良く進められたと思います。

とはいえ、自分が担当したドアとインパネ類は3か月ほどかかりました。

また、ヴェルファイア セダンの製作にあたっては、メーカーからの部品供給やカスタムショップからのパーツ協賛など、多くの企業の協力がありました。

東京オートサロンの前にX（旧Twitter）でこの車両を出展する旨を投稿したところ、ものすごいインプレッションがあったため、当日までその反響の大きさに緊張していました。

実際に出展してみると、たくさんの方に撮影していただけたのでとてもうれしいです」

※ ※ ※

NATSでは、これまでもスズキ「ジムニー」をベースにしたモンスタートラックや、トヨタ「センチュリー」のリムジンなど、常識にとらわれないカスタムカーを数多く発表してきました。

今回のヴェルファイアセダンもまた、学生ならではの柔軟な発想とそれを実現するたしかな技術力が結実した1台といえます。