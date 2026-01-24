ブルックリン・ネッツ vs ボストン・セルティックス日付：2026年1月24日（土）開催地：バークレイズ・センター（Brooklyn）最終スコア：ブルックリン・ネッツ 126 - 130 ボストン・セルティックス NBAのブルックリン・ネッツ対ボストン・セルティックスがバークレイズ・センター（Brooklyn）で行われた。 第1クォーターは両チーム譲らず28-28で終了する。第2クォータ&#12