なぜスマホ・SNSがやめられないのか。ニューヨーク大学のジョナサン・ハイト教授は「テック企業は行動主義心理学の技術を駆使し、ユーザーを故意にやみつきにしているからだ」という――。※本稿は、ジョナサン・ハイト『不安の世代』（草思社）の第5章「人間関係の希薄化・睡眠不足・注意の断片化・依存」の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Organic Media※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Organic Media■