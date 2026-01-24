Image: Shutterstock 「iPhoneはもうダメなの？」AIハードウェアが次々と登場していて、好調なものもある中、どんどん値段が上がっていくiPhoneは大丈夫…？となってました。でも、そんな閉塞感をApple（アップル）は吹き飛ばそうとしているのかもしません。iPhoneに標準搭載されているAIアシスタント「Siri」が刷新され、ChatGPTのような「チャットボット」へと進化するかもという報道があ