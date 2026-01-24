宙に浮かび上がった画面を指で操作する空中ディスプレイ。【写真】コンビニで体験できる近未来今、SNS上ではそんな空中ディスプレイを実際に利用したという体験談が大きな注目を集めている。「セブンのセルフレジに『空中ディスプレイ』が使われてた。写真では伝わりにくいが、画面が空中に浮き出て来て、それを（指揮者のように）空気中で操作する。番町のセブンイレブン本社併設の店舗なので、実証実験してるのかな。」とその模