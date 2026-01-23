ピーナッツ公式ファンクラブとベルメゾンの共同開発第二弾グッズが登場。ファンの声から生まれたバッグ・収納グッズ6点が1月23日（金）から発売される。今回発売する商品は、「ぬいぐるみ衣装収納ケース」「オーバーオールデザインぬいぐるみ収納トートバッグ」「ぬいぐるみ収納ショルダーバッグ」「ぬいぐるみ収納ボックス」「背面ミラーの卓上コレクションケース」「背面ミラー付きダブル棚板のコレクションキャビネット」の6点