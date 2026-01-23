子どもたちが「ゆめの空港」をテーマに制作した絵画と立体作品を紹介する展覧会が、23日から大分市のアートプラザで始まりました。 【写真を見る】子どもたちが描く「ゆめの空港」絵画・立体作品141点を展示大分 この展覧会は、子どもたちに建築や美術に関心を持ってもらおうと、アートプラザが毎年開催しています。 テーマは「ゆめの空港」で、会場には3歳から小学6年生までが制作した作品あわせ