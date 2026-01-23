タレントの村重杏奈（27）が23日、自身のインスタグラムを更新。自身の“もちふわボディ”をアピールした。【写真】自慢の“もちふわ”見せつけた村重杏奈ミニ丈の透かし編み衣装のショットを添えて「おはよー！美的3月号『冬のもちふわボディの作り方』企画にでてるよー！」と呼びかけ。「村重か？！お雑煮か！？ってくらいもちふわだよ。(真顔)」とコメントした。続けて「よし！金曜の朝だよ！後少し頑張れば明日は土曜！