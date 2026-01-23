婚活でモテる女性とモテない女性の違いは何か。恋愛・婚活コンサルタントの菊乃さんは「社会情勢の変化で、これまで最も成婚率が高かった女性が、急に男性から選ばれなくなっている」という――。写真＝iStock.com／mofles※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mofles■いま急速に婚活市場で人気を失う女性の特徴昨今の物価高騰や30年間上がらない給与水準などは、婚活の現場にも影響を与えています。かつては結婚や出産した