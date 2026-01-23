平和評議会の設立式典でトランプ大統領の左手に大きなあざが見えた＝22日、スイス・ダボス/Chip Somodevilla/Getty Images（CNN）トランプ米大統領の左手に突如見られるようになったあざについて、ホワイトハウスは22日、平和評議会の発足式典でテーブルにぶつけたのが原因だと説明した。ホワイトハウスのレビット報道官は声明で「トランプ大統領は式典でテーブルの角に手をぶつけ、そのためにあざができた」と述べた。トランプ氏