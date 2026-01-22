お笑いコンビ「麒麟」の川島明（46）が21日に放送されたフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。TBS「ラヴィット！」（月〜金曜前8・00）のMC就任を機に決断したことを明かした。今回のテーマは「40歳からの過ごし方で人生変わる!?若く見える人の秘密SP」と題して放送された。40代で朝の帯番組「ラヴィット！」のMCに就任した川島。その際にマネジャーから「朝の番組仕切るならキレイな顔じゃないとダメで