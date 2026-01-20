警察車両の赤色灯生後2カ月だった息子の頭を殴って死亡させたとして、兵庫県警は20日、傷害致死の疑いで会社員岩井稔和容疑者（40）＝同県西宮市＝を逮捕した。県警によると「泣き声でいらいらして殴った」と容疑を認めている。逮捕容疑は2024年3月17日午前7時半〜10時40分ごろ、自宅のソファで寝ていた磨那斗ちゃんの頭を拳で複数回殴り、死なせた疑い。磨那斗ちゃんは頭の骨が折れていた。容疑者が自ら「子どもが息をして