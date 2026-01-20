新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、アメリカ発の世界最大のプロレス団体であるWWEにおいて２月１日（日）午前４時より『ロイヤルランブル』を日本語および英語実況付きで生中継する。WWEはアメリカが誇る世界最大のプロレス団体で、前身の団体を含めると半世紀を優に超える歴史をもち、現在は世界165か国で放送されているほかSNSの総フォロワー数は10億を超え、名実ともに世界規模で絶大な人気を集めている。 「ABEMA」で