アビスパ福岡は１月19日、ロアッソ熊本よりFW道脇豊の完全移籍加入を発表した。19歳の道脇は熊本のアカデミー出身で、2023年にトップチームに昇格。J２では通算27試合に出場して１ゴールを記録しており、2024年７月からはベルギー２部のベフェレンへ期限付き移籍していた。190センチの長身ストライカーは現在、U-23日本代表としてサウジアラビアで開催されているU-23アジアカップに参加。16日に行なわれた準々決勝のヨルダン