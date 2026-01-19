大阪市役所少年が別の少年を海に突き落とす様子を撮影したとされる動画が交流サイト（SNS）で拡散され、大阪市教育委員会が動画の事実関係を確認したことが19日、分かった。少年らはいずれも大阪市在住とみられる。市教委は動画拡散前に事案を把握し、昨年から府警などと連携して対応していた。いじめ重大事態に該当するか調査している。府警によると、動画の存在は17日にX（旧ツイッター）で把握した。少年が別の少年を羽交