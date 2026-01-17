極めて稀ながん“明細胞性歯原性悪性腫瘍”と闘っている22歳のYouTuber・もりひさん。その治療法は確立されていない。今、彼の左頬には穴が空き、日々大きく広がっている。それでも明るく、ポジティブに発信し続けられる理由とは？（前後編の後編） 【画像】普段はガーゼで隠している顔の穴 「もし神様がいたら、絶対にぶん殴ってますもん（笑）」 小学6年生のときに「明細胞性歯原性悪性腫瘍」と診断されたもりひさん。