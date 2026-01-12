アデレード国際大会期間：2026年1月12日～2026年1月17日開催地：オーストラリア アデレードコート：ハード（屋外）結果：[ビクトリア ムボコ] 2 - 1 [ベアトリス ハッダッド マイア] 試合の詳細データはこちら≫ アデレード国際第1日がオーストラリア アデレードで行われ、女子シングルス1回戦で、第8シードのビクトリア ムボコとベアトリス ハッダッド マ